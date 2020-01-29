Политика США и Япония начали эвакуацию своих граждан из Китая, Украина прекратит авиасообщение 3 февраля

2020-01-29 13:45 57

Япония и США начали эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань из-за распростарнения коронавируса 2019-nCoV.

Первый японский самолет забрал из Китая 206 человек. Ожидается отправка еще двух рейсов. По данным издания KTUU, в Анкоридж прибыл самолет с 240 американцами. Там он будет дозаправлен и отправится в Калифорнию.

О намерении организовать эвакуацию своих граждан заявили также власти Франции, Германии и ряда других государств.

Тем временем, ряд авиакомпаний приостанавливают полеты в Китай. В частности такое решение приняла British Airways, а Агентство гражданской авиации Грузии остановило авиасообщение с Китаем до 29 марта.

Напомним, украинские авиакомпании прекратят полеты в Китай с 3 февраля. До тех пор лайнеры будут летать в Китай только ради вывоза оттуда пассажиров.