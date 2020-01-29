В Китае начались аресты всех, кто сливает в Интернет данные о коронавирусе

В китайском городе Тяньцзинь задержали местного жителя из-за того, что он распространял фейковые данные о коронавирусе. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на городское управление общественной безопасности.
Также с 34 жителями города была проведена профилактическая беседа. Кроме того, шесть нарушителей правопорядка задержаны.
По словам начальника УОБ Тяньцзиня Чэнь Юйдун, ведется постоянное отслеживание публикаций в интернете на коронавирусную тему. В случае обнаружения недостоверной информации нарушителю "наносится суровый удар согласно закону", чтобы предотвратить общественную панику.
"Городское управление общественной безопасности усилило надзор за появившимися в интернете злонамеренными слухами о распространении пневмонии", - заключается в заявлении.
Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составляет 6052.