Политика В Китае начались аресты всех, кто сливает в Интернет данные о коронавирусе

2020-01-29 14:46 228

В китайском городе Тяньцзинь задержали местного жителя из-за того, что он распространял фейковые данные о коронавирусе. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на городское управление общественной безопасности.

Также с 34 жителями города была проведена профилактическая беседа. Кроме того, шесть нарушителей правопорядка задержаны.

По словам начальника УОБ Тяньцзиня Чэнь Юйдун, ведется постоянное отслеживание публикаций в интернете на коронавирусную тему. В случае обнаружения недостоверной информации нарушителю "наносится суровый удар согласно закону", чтобы предотвратить общественную панику.

"Городское управление общественной безопасности усилило надзор за появившимися в интернете злонамеренными слухами о распространении пневмонии", - заключается в заявлении.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составляет 6052.