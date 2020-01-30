Политика США ввели новые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе

2020-01-30 11:12 213

Вашингтон ввел новые санкции в ответ на продолжающуюся агрессию РФ против Украины и аннексию Крыма. Ограничения коснулись восьми физических и одного юридического лица.

Минфин США сегодня обнародовал новый список физлиц, на которых решено распространить ограничительные меры, почти полностью совпадает с аналогичным списком, опубликованном днем ранее властями ЕС.

"Действия ведомства, предпринятые в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждают нашу неизменную поддержку восстановления свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму. Действия США, ЕС и Канады ограничивают способность этих нелегитимных чиновников вести дела на международном уровне и подчеркивают силу трансатлантического альянса в противостоянии продолжающейся агрессии России", – заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Указано, что новые санкции были введены против:
Юрия Гоцанюка – так называемого "премьер-министра Республики Крым";
Михаила Развожаева – так называемого "и.о. губернатора Севастополя";
Владимира Немцева – так называемого "главы Законодательного собрания";
Сергея Даниленко – так называемого "главы Севастопольской избирательной комиссии";
Лидии Басовой – так называемого "заместителя главы Севастопольской избирательной комиссии";
Екатерины Пырковой – так называемого "секретаря Севастопольской избирательной комиссии";
Екатерины Алтабаевой – так называемого "члена Совета Федерации РФ от Севастополя";
Александра Ганова – генерального директора Grand Service Express.

Также в санкционный список была включена компания Grand Service Express – оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

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