Экономика Корпорация Boeing впервые с 1997 года понесла убытки - в минусе на $2 млрд

2020-01-30 14:43 204

Крупная американская корпорация Boeing в 2019 году понесла чистый убыток в размере 636 миллионов долларов против 10,46 миллиарда долларов чистой прибыли в 2018 году.

Как указано в отчете компании, годовая выручка компании составила 76,559 миллиарда долларов, сократившись на 24% по сравнению со 101,127 миллиарда долларов годом ранее.

Убытки в прошлом году достигли 1,975 миллиарда долларов. В 2018 году доходы превысили расходы на 11,987 миллиарда долларов. Портфель невыполненных заказов, включая более 5,4 тысячи пассажирских самолетов, составляет 463 миллиарда долларов.

По данным CNBC, компания понесла убытки в годовом исчислении впервые с 1997 года.

"Мы сосредоточены на возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX и восстановлении долгосрочного доверия пассажиров к бренду Boeing", − заявил генеральный директор компании Дэвид Кэлхун.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В ГПУ заявили, что Иран уклоняется от расследования катастрофы украинского Боинга

2020-01-30 12:41 255

К расследованию катастрофы Боинга МАУ подключилась влиятельная корпорация США

2020-01-22 14:45 675

Канада требует, чтобы Иран отдал Франции черные ящики сбитого Boeing 737

2020-01-22 12:43 612

К расследованию катастрофы украинского Boeing в Иране подключилась Канада

2020-01-16 12:14 708

Еще новости в разделе "Экономика"

Корпорация Boeing впервые с 1997 года понесла убытки - в минусе на $2 млрд

2020-01-30 14:43 204

IKEA, Xiaomi, Apple, Google сворачивают бизнес в Китае из-за коронавируса

2020-01-30 12:13 285

Доллар и евро в Украине подорожали на 0,12 грн - точный курс валют на сегодня

2020-01-30 10:40 336

Доллар в Украине устремился к психологической отметке

2020-01-29 18:00 879
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Корпорация Boeing впервые с 1997 года понесла убытки - в минусе на $2 млрд 2020-01-30 14:43 204
IKEA, Xiaomi, Apple, Google сворачивают бизнес в Китае из-за коронавируса 2020-01-30 12:13 285
Доллар и евро в Украине подорожали на 0,12 грн - точный курс валют на сегодня 2020-01-30 10:40 336
Доллар в Украине устремился к психологической отметке 2020-01-29 18:00 879

Лента

18:30 Украинцам компенсируют задержки в соцвыплатах и зарплатах - как это будет
18:00 Соглашение о Brexit окончательно утверждено в ЕС
17:30 В Украину мчится весна: февраль обещает быть аномально жарким
17:00 В Национальной службе здоровья назвали тарифы на медуслуги
16:30 Протестующие перекрыли движение возле Кабмина
15:45 31 января - Brexit: Украина ввела безвизовый режим для граждан Великобритании
15:16 США открывает в Украине свое управление по борьбе с наркоторговлей
14:43 Корпорация Boeing впервые с 1997 года понесла убытки - в минусе на $2 млрд
14:15 В Китае уверены, что эпидемия коронавируса достигнет пика к середине февраля
13:42 Звезда бразильских сериалов назначена министром культуры