Экономика Корпорация Boeing впервые с 1997 года понесла убытки - в минусе на $2 млрд

2020-01-30 14:43 204

Крупная американская корпорация Boeing в 2019 году понесла чистый убыток в размере 636 миллионов долларов против 10,46 миллиарда долларов чистой прибыли в 2018 году.

Как указано в отчете компании, годовая выручка компании составила 76,559 миллиарда долларов, сократившись на 24% по сравнению со 101,127 миллиарда долларов годом ранее.

Убытки в прошлом году достигли 1,975 миллиарда долларов. В 2018 году доходы превысили расходы на 11,987 миллиарда долларов. Портфель невыполненных заказов, включая более 5,4 тысячи пассажирских самолетов, составляет 463 миллиарда долларов.

По данным CNBC, компания понесла убытки в годовом исчислении впервые с 1997 года.

"Мы сосредоточены на возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX и восстановлении долгосрочного доверия пассажиров к бренду Boeing", − заявил генеральный директор компании Дэвид Кэлхун.