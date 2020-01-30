Политика Протестующие перекрыли движение возле Кабмина

2020-01-30 16:30 198

 

Активисты передали представителю секретариата Кабмина резолюцию с требованиями отзыва двух законопроектов, регулирующих трудовое законодательство.

В Киеве возле здания Кабинета министров проходит акция протеста против изменения трудового законодательства. Ее участники полностью перекрыли улицу Михаила Грушевского в центре столицы, сообщает УНН в четверг, 30 января.

По данным издания, в акции участвуют около тысячи человек. У здания Кабмина установили сцену. Некоторые участники акции скандируют "Милованова в отставку!".

"Акцию анонсировал профсоюз работников образования. Они недовольны нормами законопроектов №2708 О труде о возможности работодателя увольнять кого-либо когда-либо и №2584 О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения", – говорится в сообщении.

Активисты передали представителю секретариата Кабмина резолюцию с требованиями отзыва этих законопроектов. Ожидается, что акция протеста продлится до 16:30.

Ранее был опубликован текст законопроекта О труде. В пояснительной записке сказано, что он будет регулировать ранее не прописанные моменты и защищать права работников. Однако профсоюзы анонсировали под Радой протесты, так как работника можно будет уволить немедленно без объяснения причин.

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