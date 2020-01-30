Экономика Доллар в обменниках достиг 25 гривен

2020-01-30 20:30 165

 

С начала недели американская валюта подорожала на 55 копеек. В продаже доллар стоит уже 25 гривен.

Наличный доллар в продаже достиг психологической отметки в 25 гривен, сообщает BIN.ua.

Так, в четверг, 30 января, курс продажи доллара в обменниках вырос на 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс покупки - на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 14,95 коп. до 27,0720 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,34 коп. до 27,5497 UAH/EUR.

Отметим, доллар дорожает в обменниках с начала недели. За четыре дня американская валюта выросла на 55 копеек.

Национальный банк снизил официальный курс гривны на 30 января на 12 копеек - до 24,84 за доллар.

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