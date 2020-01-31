Политика Майк Помпео прибыл в Киев и озвучил позицию США по Украине

2020-01-31 09:39 240

Государственный секретарь США Майк Помпео по прибытию в Киев с рабочим визитом заявил, что американская поддержка Украины является "непоколебимой".

Также он рассказал, о чем будет говорить с украинским правительством. 

"Поддержка США касательно Украины непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, во ходе встреч с лидерами украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства", - написал госсекретарь США на своей странице в Twitter.

Напомним, Помпео прибыл в Киев, где в сегодня встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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