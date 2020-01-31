Политика Премьер Гончарук заявил, что ежедневные расходы украинцев на бензин уменьшились

2020-01-31 16:29 150

За последний месяц в Украине цена на дизельное топливо и на бензин снизилась в среднем на две гривны.

"Результат борьбы с незаконными АЗС и отдельных коммуникаций с участниками рынка - за месяц цена на дизельное топливо и бензин снизилась в среднем на 2 гривны", - написал премьер Гончарук в своем Telegram.

По его словам , ежедневные расходы украинцев на топливо уменьшились на 16,5 млн грн, или на 511 млн грн в месяц. А в отдельных областях, например, в Луганской и Николаевской объемы продажи горючего увеличились на 15%. Еще в трех: Винницкой, Днепропетровской и Черкасской - на 14%.

"Как мы это сделали? Совместно с правоохранителями и органами контроля отработали почти 4 тыс нелегальных АЗС по всей стране. Часть закрыли, другая часть - получили лицензии на официальную работу", - рассказал Гончарук.