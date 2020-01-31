Политика Встреча Зеленского и Помпео в Киеве: подробности, детали, заявления

2020-01-31 13:54 204

Владимир Зеленский встретился в Киеве с госсекретарем США Майком Помпео. Украинский президент заявил, что готов в любой день посетить США, если у него будет пакет важных для страны договоренностей, которые он сможет там подписать.

Как сообщил президент Украины в ходе брифинга с госсекретарем США, в политике он имеет небольшой опыт и консультируется относительно своих зарубежных поездок с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

При обсуждении возможности визита, по словам Зеленского, в первую очередь рассматривается перспектива подписания выгодных Украине договоренностей, "чтобы каждое слово не просто было слово путешественника политического, как это было много лет в нашей стране и происходит в других странах".

"Если у нас есть важный предмет разговора, кроме стратегии и тактики, а очень важные вещи, о которых мы можем договориться и которые мы можем подписать, то я готов ехать завтра", - сказал Зеленский.

В свою очередь Майк Помпео отметил, что никаких условий для официального визита президента Зеленского в Вашингтон не было.

"Нет. Не было никаких условий того, о чем вы говорили – что были какие-то условия для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон", - сказал Помпео .

По его словам, для встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского необходимо лишь найти соответствующее время.

"Просто нам надо найти соответствующее время, соответствующее возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться в том, что это состоится в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий", - добавил Помпео.

Он также отметил, что уверен во встрече Трампа и Зеленского и добавил, что украинскому президенту всегда будут рады в Белом доме.

Кроме того, Владимир Зеленский сказал, что Украина рассчитывает на отмену пошлины на импорт стали со стороны США.

"Мы рассчитываем, что США смогут устранить торговые ограничения, такие как защитные пошлины на импорт стали в размере 25%. Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта. Также мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины", - отметил он.

Также президент Украины заявил, что надеется на назначение представителя Госдепа по урегулированию конфликта на Донбассе.

Зеленский призывает американский бизнес присоединиться к добыче газа и нефти в Украине, в частности в разработке шельфа Черного моря.

"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", – сказал он.

Президент рассказал, что Укрзализныця ведет переговоры с США о закупке партии локомотивов.

"Я уверен, что 2020-й год станет годом, в котором мы ощутимо увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры Украины и Укрзализныця уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства", - сказал президент.