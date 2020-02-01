Экономика Доллар и евро готовы ударить: курс валют резко изменится:

2020-02-01 13:30 318

Курс валют в Украине на 1 февраля вскружит голову всем, гривна временно укрепит позиции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз НБУ.

Так, 100 долларов будут стоить 2491,96 гривен. А 100 евро обойдутся в 2747,51 гривну.

Однако уже в понедельник, 3 февраля, ситуация резко ухудшиться. За 100 американских «вечноезеленых» нужно будет отдать уже целых 2502,94 гривны. А за сто евро нужно будет выложить 2765,87 гривен.

Как сообщалось ранее, Украина может столкнуться с катастрофической ситуацией с курсом гривны.

Об этом заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

При этом он отметил, что в феврале 2020 года процесс девальвации гривны будет ситуативным.

"Что будет с марта-апреля сказать сложно", - сказал он.

По словам эксперта, не в последнюю очередь, будут влиять глобальные экономические тренды.

"Скорее всего, к концу года, у нас будет еще больший минус по внешнеторговому балансу, Украина и дальше будет привлекать деньги для расчетов по текущим долгам", - прогнозирует специалист.

Экономист прогнозирует, что вскоре Украина может столкнуться с тем, что объем обслуживания ее внешнего долга достигнет половины стоимости самого долга и даже начнет его превышать.

"К концу этого года, к весне (2021-го года, - ред.), у нас явно курс гривны будет ниже. Насколько ниже – будем смотреть. Я пока не вижу причин для катастрофических падений, но в теории это возможно", - добавил Гаврилечко.