Политика Евросоюз ввел новые правила выдачи виз

2020-02-02 11:00 252


Новые правила действуют со 2 февраля

В Европейской комиссии заявили о введении новых правил оформления виз для граждан третьих стран, желающих посетить ЕС. Изменения не касаются стран, имеющих безвизовый режим с Евросоюзом. Для прочих "новые правила ЕС упростят процедуру запросов на визу для въезда в Европу, облегчат развитие туризма, спорта и бизнеса и одновременно предоставят больше ресурсов для противодействия риску незаконной миграции и угрозам для внутренней безопасности".

Новые правила вводятся уже в воскресенье, 2 февраля, и будут распространяться на граждан всех стран, которые нуждаются в оформлении виз для поездок в ЕС. В частности, новые правила предусматривают, что краткосрочные визы для граждан третьих стран необходимы для въезда в 22 страны ЕС, и четыре ассоциированные с ЕС страны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Краткосрочные визы, которые будут выдаваться в любой из перечисленных стран, позволяют поездки по всем странам ЕС продолжительность до 90 дней в любой период в 180 дней.

По обновленным правилам, заявители могут подавать заявки на визу за шесть месяцев (9 месяцев для путешествий морским транспортом) до запланированного путешествия, вместо трех месяцев. Упрощена также процедура получения многократных виз продолжительностью от 1 до 5 лет, для их получения заявители могут оформлять представления в электронном виде. Заявки на визы консульские учреждения ЕС должны рассматривать не более 15 суток, в отдельных случаях этот срок может увеличиваться до 45 суток.

Также сообщается об увеличении визового сбора до 80 евро. Общее увеличение визового сбора не коснется только стран, с которыми ЕС имеет соглашения об упрощенном визовом режиме, - таких как Армения, Азербайджан и Россия. Для них визовый сбор по-прежнему будет составлять 35 евро.

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