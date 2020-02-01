Политика У Зеленского сделали заявление из-за гибели врача

2020-02-02 13:00 273

Старший боевой медик доставляла на позицию лекарства и получила осколочные ранения грудной клетки, несовместимые с жизнью.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского выразили соболезнования родным и близким 33-летней женщины-медика, погибшей в субботу, 1 февраля, на Донбассе в результате вражеского обстрела. Об этом говорится в сообщении ОПУ в Facebook.

"Сегодня в Попаснянском районе Луганской области погибла молодая 33-летняя женщина. Старший боевой медик доставляла на позицию лекарства и получила осколочные ранения грудной клетки, несовместимые с жизнью. Глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память Героине", - говорится в заявлении Офиса.

Ранее сообщалось, что на Донбассе при обстреле погибла военный врач. Женщина во время доставки медикаментов на позиции получила множественные осколочные ранения.

Напомним, за сутки 29 января на Донбассе зафиксировали девять вражеских обстрелов. Тогда украинские военные не пострадали.