Экономика Доллар и евро в Украине снова подорожают - НБУ обновил курс валют

2020-02-03 14:16 252

Нацбанк Украины установил на 3 февраля курс доллара на уровне 25,02 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Так, по сравнению с предыдущим рабочим днем (пятница, 31 января) доллар подорожал на 11 коп.

Евро подорожал на 18 коп. и составил 27,65 грн. А вот российский рубль немного подешевел и составляет 0,393 грн.

На наличном рынке основные валюты дорожают еще более стремительно. Так, еще в конце прошлой недели курс доллара США перешагнул так называемую психологическую отмсетку в 25 грн. Евро в продаже уже выше 30 грн.

Дорожают валюты и на межбанковских торгах. Так, сегодня в Украине торги на Межбанке открылись долларом по 25,05-25,12 грн. По сравнению с закрытием торгов доллар в покупке подорожал на 3 коп., а в продаже - на 7 коп. Евро в покупке подорожал на 8 коп., а в продаже - на 10 коп., составив 27,76-27,81 грн.