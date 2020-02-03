Политика Зеленский и Эрдоган провели стратегический совет - о чем говорили политики

2020-02-03 18:30 342



Президенты отметили рост торговли и инвестиций между Украиной и Турцией

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве сегодня, 3 февраля, состоялось восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Открывая мероприятие, Владимир Зеленский отметил, что он имел плодотворную и конструктивную встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты обсудили укрепление сотрудничества в различных областях, в частности увеличение объемов торговли и подписание соглашения о ЗСТ, а также взаимодействие стран в энергетической сфере, реформы в Украине и инвестиции.

"Мы обо всем говорили: и о дорогах, и о жилищном фонде, и о предприятиях. Есть намерение также подробнее рассмотреть транспортную инфраструктуру", - заявил президент Украины, комментируя привлечения турецких инвестиций в украинскую экономику.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий призвал турецкую сторону наращивать инвестиции в украинские проекты.

"Мы бы хотели, чтобы сотрудничество в дорожной отрасли с турецкой стороной расширялась. Мы также понимаем, что есть заинтересованность в портовой сфере. Украина будет увеличивать количество морских концессионных проектов и надеется на участие в этом турецких компаний", - подчеркнул он.

Была подчеркнута важность диверсификации источников энергоснабжения, в частности поставок газа через газопровод TANAP и поставки сжиженного газа.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган отметили рост торговли и инвестиций между Украиной и Турцией.

"Необходимо укреплять стратегическое партнерство в сфере экономики", - отметил в ходе встречи президент Украины.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе и шаги, которые были сделаны для возвращения удерживаемых лиц и достижения мира.

"Принципиально важным для нас было заручиться поддержкой Турции в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.