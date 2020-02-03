Политика В Украину идут снегопады - где заметет больше всего

2020-02-03 19:30 372

В Украине с 4 февраля усложнятся погодные условия. Ожидаются снег и сильный ветер, на Закарпатье и Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег. Температура днем ​​от 4° мороза до 12° тепла.

Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"4 февраля в Украине облачно с прояснениями. В западных областях дождь и мокрый снег, днем ​​на Прикарпатье и Закарпатье значительные осадки, в Карпатах ночью небольшой, днем ​​сильный снег, метель, порывы ветра 20-25 м/с, на дорогах гололедица. На остальной территории без осадков, только днем ​​в северных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла, на крайнем юге страны 7-12° тепла, в Карпатах в течение суток 0-4° мороза", - отмечается в сообщении.

Кроме того, 4 февраля, в результате формирования тало-дождевого паводка в нижнем течении р. Боржава (Закарпатье), сохранится вода на пойме с начальным подтоплением ряда приречных населенных пунктов. На высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

В Киеве 4 февраля во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​3-5° тепла.

В столичном регионе облачно, дождь возможен лишь во второй половине дня. Ветер западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла.

5-6 февраля в центральных областях Украины значительный, в Кировоградской и Днепропетровской областях сильный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед; в южных областях значительный дождь, 6 февраля с переходом в снег, в восточных областях значительный мокрый снег и дождь; на Прикарпатье и в Карпатах мокрый снег и снег, ночью 5 февраля сильный; на остальной территории 5 февраля умеренный снег, 6 февраля небольшой снег.

Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в северной части местами порывы 15-20 м/с, на остальной территории 17-22 м/с, в отдельных районах 25 м/с, метели.

Температура 5 февраля ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 1-6° тепла (в Крыму до 11° тепла); 6 февраля снижение температуры ночью до 5-10° мороза, днем ​​до 1-6° мороза; в южных и восточных областях в течение суток 0-5° (на Харьковщине ночью до 7°) мороза. На дорогах страны гололедица.

В Киеве и Киевской области 5 февраля временами снег, метель, температура ночью от 3° мороза до 2° тепла. 6 февраля ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой снег, снижение температуры ночью до 4-9° мороза, днем ​​до 1-6° мороза. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

7 февраля в Украине небольшой (в Карпатах умеренный) снег, температура ночью 3-9° мороза, днем ​​1-6° мороза, на Закарпатье и крайнем юге местами 0-3° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем ​​6-11° мороза. 8 февраля без осадков, лишь в восточной части, в Крыму и Приазовье небольшой снег, температура ночью 6-12° мороза, днем ​​1-6° мороза, на востоке до 9° мороза; в Карпатах ночью 11-16°, днем ​​4-9° мороза.

В Киеве и Киевской области 7 февраля небольшой снег, 8 февраля без осадков. Температура ночью 7 февраля 4-9° мороза, 8 февраля 7-12° мороза, днем ​​1-6° мороза.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook, в течение 4-6 февраля ожидается осложнение погодных условий до оранжевого (второго) уровня опасности.