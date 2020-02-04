Политика Из-за коронавируса Китай принял историческое решение по отношениям с США

2020-02-05 08:11 291

Впервые в истории Китай согласился допустить в страну американских экспертов в области здравоохранения в рамках усилий Всемирной организации здравоохранения по борьбе с быстро распространяющимся коронавирусом. 

"Китай принял предложение Соединенных Штатов о включении группы экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения в Китае, чтобы узнать больше о вирусе и бороться с ним", - зсообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Такое решение принято несмотря на то, что ранее Китай обвинил США в разжигании паники по поводу эпидемии коронавируса, с запретом въезда и массовой эвакуацией граждан.

Напомним, конце января из эпицентра заражения - города Уханя - было эвакуировано 195 американцев. Для установления признаков вируса они проходят трехдневное тестирование и мониторинг на военной базе в Южной Калифорнии.

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