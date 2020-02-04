Политика Ватикан закупил и доставил в Китай сотни тысяч защитных масок

2020-02-04 15:46 243

Ватикан, в рамках благотворительной помощи направил в Китай порядка 700 тысяч масок. 

“Порядка 600-700 тыс. масок было отправлено в Китай из Ватикана с 27 января при поддержке Аптеки Ватикана и китайских христианских общин в Италии", - сообщил проректор Папского городского колледжа в Ватикане Винченцо Хан Дуо.

Кардинал Конрад Краевский, ответственный за социальное обеспечение, выразил желание помочь Китаю в борьбе с коронавирусом, после того, как Хан рассказал ему о ситуации в стране.

Маски были куплены аптекой Ватикана в разных регионах Италии за средства Святого Престола и местных китайских христианских групп.

"Доставка в Италии, как правило, медленная, поэтому аптека Ватикана использовала свои собственные транспортные средства для прямой отправки масок в Рим", - сказал Хан.

Авиакомпании, в том числе China Southern Airlines, бесплатно доставили маски в Китай.После прибытия в Китай маски были отправлены в центральную провинцию Хубэй, эпицентр новой вспышки коронавируса, а также в провинции Чжэцзян и Фуцзянь в Восточном Китае.

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