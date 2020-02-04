Политика Рада назначила нового министра: что известно о Денисе Шмыгале

2020-02-04 19:00 126

 

Денис Шмыгаль до этого времени возглавлял Ивано-Франковскую область

После увольнения Алены Бабак Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий. Соответствующий проект постановления поддержали 278 народных депутатов.

Отметим, ранее экс-министр Алена Бабак написала заявление о своем уходе и сегодня была уволена парламентом.

Как известно, новоиспеченный министр Денис Шмыгаль до этого времени занимал должность главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, имеет высшее образование (Государственный университет "Львовская Политехника", менеджмент в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист), а также является кандидатом экономических наук.

В 2000-х работал на разных должностях в "Львовском автобусном заводе", затем в инвестиционной компании. На государственную службу пришел в 2009 году – стал помощником председателя Львовской ОГА отдела обеспечения деятельности руководства аппарата облгосадминистрации. Затем пошел по разным экономическим и инвестиционным должностям в ОГА.

В 2014-м стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области; в 2015-м советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК "Львовхолод".

С 2017 по 2019 годы заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго"; директор ДТЭК Бурштынская ТЭС; и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".

Напомним, сегодня стартовала третья сессия Верховной Рады девятого созыва. Депутаты пришли в сессионный зал после зимних каникул и готовятся взяться за ряд важных законопроектов. Парламентарии возьмутся за сокращения численности состава Верховной Рады и расширение полномочий президента в части антикоррупционных органов и Госбюро расследований.

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