Экономика Доллар в феврале сильно удивит: аналитики рассказали, что будет твориться с валютой

2020-02-04 22:30 216

 

Курс гривны на протяжении февраля 2020 года будет колебаться в диапазоне 24,5-25,5 гривен за доллар.

Такой прогноз озвучили аналитики компании Forex Club, сообщает Главред.

Согласно их данным, общий баланс сил на украинском валютном рынке будет определяться с учетом предложений Минфина по доходности долговых облигаций, активности отечественных экспортеров, а также конъюнктура на мировых рынках.

"Нерезидентов сдерживает высокая стоимость гривны и стремительно снижающаяся доходность долговых облигаций. На последнем размещении ОВГЗ предложение доходности ниже 10% уже не так оптимистично встречалось инвесторами. Привлекательность вложений ограничивает и намерение Национального банка снизить учетную ставку к концу 2020 года до 7%. Поэтому для поддержки спроса Министерству финансов, вероятно, придется вернуться к более высокой ставке по доходности", – заявил глава отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

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