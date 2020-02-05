Политика Сегодня в Сенате США финальное голосование по импичменту Дональда Трампа

2020-02-05 08:40 210

Сенат США 5 февраля проведет финальное голосование по статьям импичмента президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает Интерфакс-Украина, чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Поскольку большинство в сенате США в настоящее время принадлежит республиканцам, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована. Таким образом, сенаторы поставят точку в этом деле. По данным американских СМИ, голосование намечено на 16:00 по местному времени.

Напомним, судебное разбирательство в Верхней палате Конгресса США в рамках процедуры импичмента Трампу начались 21 января этого года. Оно сосредоточено на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс. В распоряжении команды Трампа и противостоящих ей демократических "менеджеров по импичменту" было по три дня, чтобы выступить со своими аргументами в рамках судебного процесса. Затем сенаторы в течение 16 часов могли выступить и задать свои вопросы и по делу. В это время в прессу просочились данные из книги Болтона, в которой утверждается, что Трамп задерживал военную помощь Украине, ожидая расследования против Джо Байдена. Однако демократы не смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы вызвать Болтона в качестве свидетеля. За вызов свидетелей высказались 49 сенаторов, а против - 51.