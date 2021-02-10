Политика В Сенате США проголосовали за импичмент экс-президента Трампа

2021-02-10 12:16

Верхняя палата Конгресса США проголосовала за конституционность процесса по импичменту бывшему президенту страны Дональду Трампу.

Соответствующая информация уже размещена на сайте Сената США.

За конституционность импичмента в отношении Трампа после его ухода с поста президента страны проголосовали 89 парламентариев, против высказались 11. Таким образом, процесс импичмента будет продолжен.

В ближайшее время сенаторы обсудят, можно ли считать действия бывшего главы государства на митинге, после которого состоялся штурм Капитолия, подстрекательством к мятежу. Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своей позиции. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.

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