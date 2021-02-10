Политика В Сенате США проголосовали за импичмент экс-президента Трампа

2021-02-10 12:16

Верхняя палата Конгресса США проголосовала за конституционность процесса по импичменту бывшему президенту страны Дональду Трампу.

Соответствующая информация уже размещена на сайте Сената США.

За конституционность импичмента в отношении Трампа после его ухода с поста президента страны проголосовали 89 парламентариев, против высказались 11. Таким образом, процесс импичмента будет продолжен.

В ближайшее время сенаторы обсудят, можно ли считать действия бывшего главы государства на митинге, после которого состоялся штурм Капитолия, подстрекательством к мятежу. Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своей позиции. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В деле об импичменте Дональда Трампа будут защищать новые адвокаты

2021-02-02 11:39

Шансы объявить импичмент Трампу упали до минимума, многие сенаторы уже против

2021-01-27 15:45

Третий день после инаугурации: в Конгресс США внесли представление об импичменте Байдену

2021-01-22 15:27

Экс-президент Трамп определился адвокатом для процедуры импичмента

2021-01-22 10:41

Еще новости в разделе "Политика"

Боевики готовят большие перемены на Донбассе: Леонид Кравчук раскрыл детали

2021-02-10 16:30

Шоумен Сергей Притула вышел из политсовета партии "Голос" - названа реальная причина

2021-02-10 15:45

Что Германия предлагала Вашингтону за отмену санкций против газопровода Северный поток–2

2021-02-10 14:12

В Сенате США проголосовали за импичмент экс-президента Трампа

2021-02-10 12:16
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Боевики готовят большие перемены на Донбассе: Леонид Кравчук раскрыл детали 2021-02-10 16:30
Шоумен Сергей Притула вышел из политсовета партии "Голос" - названа реальная причина 2021-02-10 15:45
Что Германия предлагала Вашингтону за отмену санкций против газопровода Северный поток–2 2021-02-10 14:12
В Сенате США проголосовали за импичмент экс-президента Трампа 2021-02-10 12:16