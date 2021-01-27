Политика Шансы объявить импичмент Трампу упали до минимума, многие сенаторы уже против

2021-01-27 15:45 84

Сенат США отклонил попытку признать процесс импичмента бывшего американского лидера Дональда Трампа неконституционным.

Как сообщает The Hill, признали импичмент законным 55 сенаторов, а противозаконным - 45. Фактически это означает, что шансов на то, что Сенат в феврале поддержит решение палаты представителей объявить Трампу импичмент невысоки: для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.

"Мы теперь будем пытаться посадить в тюрьму любого политика, який в переносном смысле в ходе выступления использовал слово "борьба"? Какой позор", - заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол, который поставил на голосование вопрос о законности процедуры импичмента

Напомним, Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу в ходе его речи 6 января, после которой произошли массовые беспорядки в центре Вашингтона. Толпа пробилась и устроила погном в Капитолие, сорвано заседание Конгресса, где должны были подтвердить победу Байдена.

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