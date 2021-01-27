Шансы объявить импичмент Трампу упали до минимума, многие сенаторы уже против

Сенат США отклонил попытку признать процесс импичмента бывшего американского лидера Дональда Трампа неконституционным.
Как сообщает The Hill, признали импичмент законным 55 сенаторов, а противозаконным - 45. Фактически это означает, что шансов на то, что Сенат в феврале поддержит решение палаты представителей объявить Трампу импичмент невысоки: для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.
"Мы теперь будем пытаться посадить в тюрьму любого политика, який в переносном смысле в ходе выступления использовал слово "борьба"? Какой позор", - заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол, который поставил на голосование вопрос о законности процедуры импичмента
Напомним, Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу в ходе его речи 6 января, после которой произошли массовые беспорядки в центре Вашингтона. Толпа пробилась и устроила погном в Капитолие, сорвано заседание Конгресса, где должны были подтвердить победу Байдена.
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