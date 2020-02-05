Политика Сегодня Верховная Рада рассмотрит закон о рынке земли

2020-02-05 11:15 102

Глава фракции президентской полисилы в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что парламент рассмотрит вопрос рынка земли на заседании 6 февраля. При этом в кулуарах ВРУ он признался, что голосование может затянуться до ночи.

Арахамия  считает, что к утру пятницы закон будет принят. По мнению председателя фракции "Слуга народа", принять закон о земле в течение одного дня депутаты точно не успеют.

В пятницу короткий день: час вопросов к правительству и пол дня, а потом будем рассматривать на следующей сессии,
– сказал Арахамия.

Напомним, что вокруг реформы идет много дискуссий, но спикер Рады Дмитрий Разумков считает ключевые вопросы были учтены.

По словам Разумкова, будет действовать запрет продавать землю иностранцам и компаниям, у которых владельцы или конечные бенефициары являются иностранцами до референдума. Снижен показатель продажи земли в одни руки. По словам спикера, сегодня продолжается дискуссия, однако "предварительно – это 10 тысяч гектаров".

В то же время стоит понимать, что принятие закона о рынке земли не означает, что рынок откроется сразу, ведь многие аспекты нужно привести к соответствующим нормам. Должны быть приведены в норму реестры, антирейдерская система. Также должны быть "нормальные карты", которые в полном объеме будут отражать, где, что, как и кому принадлежит. Также должен быть создан государственный банк земли, создание и получение дешевых кредитов.

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