Политика Нардепа Софию Федину вызвали в ГПУ для вручения уведомления о подозрении

2020-02-05 11:42 60

Офис генпрокурора вызывает народного депутата Софию Федину для вручения уведомления о подозрении.

"По поручению Генерального прокурора 3 февраля 2020 года следователем Государственного бюро расследований с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины, на 6 февраля 2020 года вызвана Народный депутат Украины Федина София для проведения процессуального действия - вручения письменного сообщения о подозрении", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Повестку о вызове отправили по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы. В Офисе генпрокурора опубликовали текст повестки, чтобы предотвратить возможные спекуляции относительно неосведомленности о вызове.

26 декабря Госбюро расследований передало Генеральной прокуратуре проект сообщения о подозрении народному депутату Софии Федине ("Европейская солидарность") и волонтеру Маруси Звиробий. Следователи расследуют дело по статье "Угроза убийством в отношении президента Украины".

Волонтерку Марусю Звиробий, которую подозревают в угрозах убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, ранее допросили следователи Госбюро расследований.