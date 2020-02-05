Политика Кабмин утвердил новую программу интеграции Украины в НАТО

2020-02-05 14:13 126

Кабмин утвердил новую Годовую национальную программу Украина-НАТО. Впервые в центре внимания программы - права, свободы и законные интересы человека.

"Именно такой человекоцентрический подход исповедует Североатлантический Альянс", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, впервые разработка документа осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM - Управление, ориентированное на результат). Такая же методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН.

"Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую ​​же структуру", - написал Гончарук.

Премьер уверен, что Годовая национальная программа является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО.