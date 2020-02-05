Политика Рада провалила законопроект о пенсиях вынужденным переселенцам

2020-02-05 14:45 129

На сегодняшнем заседании Рада провалила законопроект № 2083 о пенсиях для жителей ОРДЛО. За проголосовали 184 депутата. Позже 314 голосами проект закона отправили на доработку.

Проектом закона предлагалось упростить процедуры доказывания права на выплату пенсий и их размера путем отмены обязательности предоставления бумажных документов в отношении лиц, которые имеют право на пенсии и вынуждены были оставить или покинуть свое место жительства в результате или с целью избежания негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Авторы законопроекта также предлагали:

отменить для указанной категории лиц ограничения относительно возможности получить не выплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками;

учесть возможность покупки страхового стажа без применения санкций удвоения суммы единого взноса;

урегулировать особый режим и порядок получения пенсий для пенсионеров, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Украины.

"Я переселенка, у нас огромное количество переселенцев, которые практически ничего не получили от государства. Ничего! А мы сейчас будем выплачивать пенсии пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать? Мы сейчас плюем на всех переселенцев, которые сейчас нуждаются в жилье, в выплатах здесь и ничего не получают", - заявила нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.