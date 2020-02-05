Политика Рябошапка сообщил, когда будут результаты расследования "прослушки" Гончарука

2020-02-05 19:00 51

 

Правоохранители будут иметь результаты расследования о прослушивании Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в течение недели или двух. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

"Относительно прослушивания Премьер-министра Украины, расследование осуществляется Службой безопасности Украины. Мы заслушали это производство на прошлой неделе. Пока что нет окончательных результатов, и я думаю где-то возможно в течение недели-двух мы будем способны иметь результаты, о которых мы сообщим Президенту и обществу", - сказал Генпрокурор.

Напомним, 17 января Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи Премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины. Соответствующее задание Глава государства поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

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