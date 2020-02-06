Политика Обстановка в Раде накаляется: в Сеть попало нецензурное ВИДЕО

2020-02-06 18:00 177

Во время стычек в Верховной Раде из-за законопроекта о рынке земли народный депутат Максим Ткаченко из фракции "Слуга народа" использовал непарламентскую лексику относительно нардепа Алексея Кучеренко из фракции "Батькивщина", который не пожелал общаться с "малолетними клоунами".

Видео словесной перепалки с использованием матерщины было опубликовано в сети.

На кадрах видно, что Ткаченко подошел к старшему по возрасту коллеге-депутату Кучеренко и посоветовал ему ехать на отдых в Трускавец, писать воспоминания.

"Я не с вами разговариваю. Вы - клоуны малолетние", - возразил ему нардеп из Батькивщины.

Такое сравнение почему-то задело за живое нардепа из "Слуги народа". "Вы сейчас за клоуна, бл*дь, получите п*зды", - пригрозил он, но ничего при этом не сделал.