Политика Зеленский прибыл во Львов и назначил нового губернатора

2020-02-06 20:00 54


Главой Львовской ОГА стал предприниматель Максим Козицкий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 февраля, прибыл с рабочей поездкой во Львовскую область, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства назначил главой Львовской областной государственной администрации предпринимателя Максима Козицкого. Об этом президент сообщил во время посещения шахты "Межиричанская" в Червонограде.

Козицкий родился в 1981 году во Львове. Учился во Львовском национальном медицинском университете им. Даниила Галицкого по специальности "лечебное дело" (магистр медицины). Также окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академии" по специальности "менеджмент организаций" и Львовский национальный университет им. Ивана Франко ("специалист по учету и аудиту").

Работал врачом-интерном по хирургии в Львовском национальном медицинском университете им. Данила Галицкого, затем врачом-методистом Львовского областного центра здоровья. В 2007-2010 годах член наблюдательного совета, с 2010 до 2014 год заместитель генерального директора по общим вопросам ООО "Укрнафтогазинвест". В 2014-2016 годах заместитель генерального директора ООО "Прикарпатская энергетическая компания".

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