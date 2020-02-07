Экономика НБУ резко опустил курс доллара и евро, но валюта продолжает дорожать

2020-02-07 14:12 87

После двух недель стремительного роста основные валюты начали официально проседать. При этом на наличном рынке доллары и евро все еще дорожают.

Национальный банк Украины установил 7 февраля курс доллара на уровне 24,57 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 22 коп. Евро подешевел на 27 коп. и составил 27,04 грн. Рубль незначительно подешевел и составляет 0,389 грн.

Интересно, что на наличном рынке наблюдается совершенно противоположная картина. Средний курс доллара в украинских банках и обменниках составляет 24,80-25,05 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подорожал на 30 коп., а в продаже - на 25 коп. Евро в покупке подорожал на 30 коп., а в продаже - на 32 коп. и составил 27,25-27,65 грн.