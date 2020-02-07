Экономика В Украине сокращается число отделений банков - за год минус пять сотен

2020-02-07 15:28 228

Украинские банки в 2019 году сократили количество структурных подразделений на 6% или на 507 отделений – до 8002.

Как свидетельствуют данные Нацбанка, больше всего отделений сократил Ощадбанк – 303. За ним следуют Приватбанк (93), Проминвестбанк (55) и Укрсоцбанк (53).

По состоянию на 1 января 2020 года Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений – 2327, Приватбанк занимает второе место – 1928 отделений. Крупные сети подразделений также имеют Райффайзен банк Аваль (496) и Укрсиббанк (284).

В 2019 году наибольшее увеличение сети подразделений показал ПУМБ. Он открыл 28 отделений и довел и общую численность до 208.

Напомним, в Украине сокращается число отделений банков. По состоянию на 1 ноября 2019 года их насчитывалось 8205, 1 июня – 8269, 1 апреля – 8449, а на 1 января – 8509.