Экономика В Украине сокращается число отделений банков - за год минус пять сотен

2020-02-07 15:28 228

Украинские банки в 2019 году сократили количество структурных подразделений на 6% или на 507 отделений – до 8002.

Как свидетельствуют данные Нацбанка, больше всего отделений сократил Ощадбанк – 303. За ним следуют Приватбанк (93), Проминвестбанк (55) и Укрсоцбанк (53).

По состоянию на 1 января 2020 года Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений – 2327, Приватбанк занимает второе место – 1928 отделений. Крупные сети подразделений также имеют Райффайзен банк Аваль (496) и Укрсиббанк (284).

В 2019 году наибольшее увеличение сети подразделений показал ПУМБ. Он открыл 28 отделений и довел и общую численность до 208.

Напомним, в Украине сокращается число отделений банков. По состоянию на 1 ноября 2019 года их насчитывалось 8205, 1 июня – 8269, 1 апреля – 8449, а на 1 января – 8509.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Диджитализация страны: Как Украина осваивает цифровой банкинг

2020-01-01 10:42 1065

НБУ разрешил подписывать банковские документы с помощью стилуса

2019-12-18 08:40 1068

Банкиры потребовали от НБУ упростить требования по идентификации клиентов

2019-12-13 09:10 1641

К чему привели искусственный рост гривны и удешевление доллара

2019-11-27 15:14 17514

Еще новости в разделе "Экономика"

В Украине сокращается число отделений банков - за год минус пять сотен

2020-02-07 15:28 228

НБУ резко опустил курс доллара и евро, но валюта продолжает дорожать

2020-02-07 14:12 234

Продажа земли и легализация проституции - Милованов признался, как хочет поднимать экономику

2020-02-07 08:29 366

Доллар в феврале сильно удивит: аналитики рассказали, что будет с валютой

2020-02-04 22:30 972
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

В Украине сокращается число отделений банков - за год минус пять сотен 2020-02-07 15:28 228
НБУ резко опустил курс доллара и евро, но валюта продолжает дорожать 2020-02-07 14:12 234
Продажа земли и легализация проституции - Милованов признался, как хочет поднимать экономику 2020-02-07 08:29 366
Доллар в феврале сильно удивит: аналитики рассказали, что будет с валютой 2020-02-04 22:30 972

Лента

17:29 Ястремская раскрыла правду о противостоянии на Кубке Федерации
фото 16:31 Мем с Киану Ривзом на небоскребе попал в украинский учебник истории для 10 класса
15:28 В Украине сокращается число отделений банков - за год минус пять сотен
14:46 Boeing обнаружил новую проблему в системах многострадального лайнера 737 Max
14:12 НБУ резко опустил курс доллара и евро, но валюта продолжает дорожать
13:41 Министр Оржель заявил, что газ сильно подешевел, а две платежки - это не проблема
КАРТА 13:16 Пока вся страна следит за событиями в Раде на Донбассе снова горячо
12:40 Гончарук хочет установить особые лимиты по зарплатам и премиям для чиновников
12:15 Прогноз погоды: сегодня в Украине новые снегопады, температура упадет до -10 °C
11:39 Официальный Пекин призвал Европу и США не раздувать панику из-за коронавируса