Политика Гончарук хочет установить особые лимиты по зарплатам и премиям для чиновников

2020-02-07 12:40 156

Премьер Алексей Гончарук заверил нардепов в том, что вопрос с зарплатами для чиновников решен,  Кабмин установит лимит для каждой госкомпании.

"По поводу зарплат, расставлю точки над "і". Президент попросил представить ему целостную концепцию, как должны выглядеть зарплаты на публичной службе. Сегодня мы договорились о том, что зарплата министра, членов правительства, будет привязана к средней заработной плате в Украине. 3-5 средних заработных плат - это тот объем, который мы сейчас считаем возможным платить политическим лицам. При этом мы упорядочили ситуацию с этими премиями. Не будет этого зоопарка по 200-300-400%. Мы договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом. Мы согласовали эту позицию с президентом. Мы уже, кстати, приняли соответствующее постановление", - рассказал премьер в ходе часа вопросов к правительству в Раде.

Также он вспомнил о крупных зарплатах глав госпредприятий. По словам премьера, это бизнес и там работают не чиновники, а такие предприятия должны конкурировать с частными предпринимателями.
При этом Гончарук сообщил, что Кабмин обратился к каждому набсовету госпредприятий с просьбой воздержаться от выплат крупных премий.

 

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