Политика В Раде признали, что пенсионный возраст повышают из-за собственной ошибки

2020-02-07 20:30 99

Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Выровнять солидарный уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста. 

"Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", - заявила в интервью "Экономической правде" глава комитета Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

По ее словам, одной из ошибок было включение в солидарную систему физлиц-предпринимателей, которые "платят около 800 грн единого налога, а претендуют на 1600 грн минимальной пенсии".

"Наши дети будут платить налогов больше, чтобы удерживать тех, кто платит налогов меньше. Не нужно было ФЛП вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно было делать через 10-20 лет. В ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему с 2000-х годов, когда стали богаче", - рассказала Третьякова.

Она уверена, если оставить ситуацию, как есть, то постепенно ситуация будет только ухудшаться. 

Напомним, по данным Пенсионного фонда, в Украине на сегодняшний день около 11,3 млн пенсионеров. Минимальная пенсия на сегодняшний день составляет 1638 грн, средняя - 3019 грн, а размер максимальной - 16 380 гривен.

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