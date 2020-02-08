Политика Месси значительно обошел Роналду в рейтинге зарплат

2020-02-08 08:23 63



Лидер Барселоны - самый высокооплачиваемый футболист в мире.

Французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Больше всех зарабатывает лидер Барселоны Лионель Месси - аргентинец получает 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов (99,6 млн в год).

Второе место после него занимает Криштиану Роналду - 4,5 млн евро в месяц (54 млн в год). В первую тройку также вошел форвард ПСЖ Неймар, который ежемесячно получает три миллиона евро в месяц (36 - в год). Четвертое-пятое места делят форварды Барселоны Антуан Гризманн и Луис Суарес - по 3 млн евро в месяц (36 млн в год).

При этом самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге является голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа - 1,76 млн евро в месяц (21,12 в год). А в Германии больше всех зарабатывает нападающий Баварии Роберт Левандовски - 1,66 млн (19,9 млн).

Ранее сообщалось, что наставник Атлетико Диего Симеоне возглавил список самых высокооплачиваемых тренеров мира.