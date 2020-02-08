Доллар и евро прогнулись, НБУ удивил новым курсом валют: чего ждать в обменниках

Курс валют 8 февраля отметится резким обвалом доллара и евро
Национальный банк Украины сообщил, каким будет курс иностранных валют в Украине в эти выходные, 8 и 9 февраля.
По сравнению с предыдущими банковскими днями, 8 февраля гривна укрепит свои позиции, о чем свидетельствуют данные финансового регулятора.
Так, официальный курс валют на субботу составит:
- 100 долларов США – 24,5370 гривны;
- 100 евро – 26,9048 гривен.
При этом в пятницу, 7 февраля, курс доллара удерживался на отметке в 24,53 грн.
Таким образом, за день курс доллара упал на 4 копейки, а евро просел на целых 14 копеек.
Так, ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса, которая погубила уже более 300 человек, может начаться новый мировой кризис.
Как утверждают эксперты, из-за нового мирового кризиса с рынка начнут уходить многие инвесторы, что спровоцирует остановку международных инвестиционных проектов.
"Всё это ударит сильно по экономике Украины. В итоге многие эксперты проводят параллель с 2008 годом, когда курс гривны обвалился почти на 40% из-за мирового кризиса", - говорилось в сообщении.
На фоне эпидемии коронавируса аналитики также прогнозируют продолжение падения национальной валюты, несмотря на усилия украинских чиновников.
"Многие эксперты прогнозируют продолжения падения курса украинской гривны, хотя чиновники будут пытаться в феврале удержать курс гривны к доллару на отметки 25.5 – 26 гривен", - также сообщали украинцам.
Также мы рассказывали о том, что из-за эпидемии коронавируса в Китае на многих сырьевых и финансовых рынках сейчас наблюдается падение цен.