Политика Зеленский попросил Папу помочь освободить пленных

2020-02-09 00:01 231

 

Глава государства говорил с предстоятелем Католической церкви о мире в Украине и попросил помощи с освобождением пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Об этом Зеленский в субботу, 8 февраля, сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - написал Зеленский.

Как сообщалось, сегодня начался официальный визит Зеленского в Ватикан. В рамках визита предусмотрена аудиенция Главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском.

Напомним, Зеленский с 7 февраля находится с визитом в Италии.

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