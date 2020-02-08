Политика МИД отреагировал на новую санкционную процедуру СЕ

2020-02-09 00:15 237

Введение подобных процедур только усугубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы, считают в МИД Украины.

Украина разочарована принятием комитетом министров Совета Европы решения о введении новой санкционной процедуры для стран-нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в субботу, 8 февраля.

Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что так называемая комплементарная процедура, против которой голосовала украинская делегация, сводит на нет возможность наказания стран за самые суровые нарушения.

"Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы относительно вредности инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты убеждены, что введение подобных процедур "только усугубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы, которая началась с отступления Организации от собственных уставных целей, когда начатые Россией войны, как на собственной территории, так и против соседей были оставлены без эффективного ответа".

В МИД ожидают, что в ближайшее время недавно принятый механизм сможет продемонстрировать способность привлечь к ответственности тех, кто нарушает международное право и совершает массовые нарушения человека.

"В рамках международных организаций Украина решительно и последовательно выступать против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции, против стран, сознательно и систематически нарушающих принципы и нормы международного права", – добавили в МИД.

Накануне стало известно, что комитет министров Совета Европы окончательно утвердил новую санкционную процедуру в ПАСЕ. По данным СМИ, Украина оказалась единственной страной-членом Совета Европы, проголосовавшей против этой процедуры.

Согласно новой процедуре, санкции на государство-нарушительницу накладываются только за "серьезные нарушения". При этом агрессия против другого государства "серьезным нарушением", по этой процедуре, не является.