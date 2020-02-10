Политика Украина отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе

2020-02-10 16:00 468

 

Украина не поддерживает разведение сил на Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода".

По его словам, этот вопрос Минобороны глубоко исследовало совместно с Генштабом, на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны и в других силовых ведомствах.

"Это, во-первых, противоречит минским соглашениям. Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и розформуватися. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части", - отметил Загороднюк.

Министр подчеркнул также, что сейчас разведение не меняет безопасную ситуацию никоим образом.

"Потому что если есть политическая воля у той стороны к эскалации конфликта, два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп", - добавил он.

Напомним, Андрей Загороднюк рассказал, что в настоящее время для разведение сил на Донбассе готовятся три новых точки. Они будут иметь исключительно гуманитарную составляющую.

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