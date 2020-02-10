Спорт Бой Усика и Чисоры отложен из-за травмы украинца

2020-02-10 21:00 288

 

Поединок украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) и британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) состоится не раньше мая. Об этом сообщает промоутер Усика Эдди Хирн в интервью iFL TV.

Причиной этому стала травма украинского боксера.

"Усику нужно время для того, чтобы залечить локоть. Бой был запланирован на 28 марта, но Александр не успеет восстановиться к тому времени. Решили провести поединок между боксерами в мае, ведь к тому времени украинец уже решит все проблемы со здоровьем", - сказал Хирн.

Напомним, что Усик 13 октября провел свой первый бой в супертяжелой категории, нокаутировав 38-летнего американца Чазза Уизерспуна в седьмом раунде.

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