Мир фото В Израиле сыпанул снег и похолодало больше чем в Киеве

2020-02-11 11:45 174

Север израиля засыпало снегом. Так, вчера снегопад наблюдался на Голанских высотах. Также стихия удивила в районе Метулы, Хеврона и в Верхней Галилее. Температура воздуха здесь около нуля.

В Эльроме, Эйн-Зиаване, Ортале, Нимроде и кибуце Мером-Голан высота снежного покрова составила несколько сантиметров.

Занятия в школах на севере страны проходят по обычному графику. Однако учителям непросто вернуть своих подопечных в классы: дети не хотят покидать школьные дворы, где играют в снежки и лепят снеговиков.

В Иерусалиме, где также очень холодно, было решено начать занятия в школах и детсадах в 9 часов утра. Снега в столице пока нет, хотя такая вероятность не исключается.

По прогнозу метеослужбы, очень холодно будет в течение дня и особенно - в ночные часы. Однако к утру 11 февраля стало теплее.

Дежурный синоптик компании "Метео-Тек" Цахи Ваксман отмечает, что в Израиле сегодня (10 февраля) холоднее, чем во многих регионах Европы. В Мюнхене, например, в 11 часов утра было 13 градусов тепла.

Цахи Ваксман также отмечает, что холодный период будет недолгим, уже в четверг, 13 февраля, температура воздуха превысит средние сезонные показатели, приблизившись к 20 градусам тепла.