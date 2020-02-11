Экономика Доллар и евро в Украине подешевели - официальный и реальный курс валют

2020-02-11 14:15 309

Нацбанк Украины установил на 11 февраля курс доллара на уровне 24,51 грн. Так, по сравнению с первым днем текущей рабочей недели доллар подешевел на 2 коп. Европейская валюта также подешевела, но на 5 коп. Сегодня курс евро составил 26,85 грн. Рубль тоже незначительно подешевел и составляет 0,382 грн.

На наличном рынке отмечены аналогичные изменения курса. Доллар и евро немного подешевели, но в обменниках и банках курс опустился немного ниже официального.

Как сообщает финансовый портал "Минфин", средний курс доллара в украинских банках на вторник составляет 24,30-24,55 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке и в продаже подешевел на 10 коп. Евро в покупке подешевел на 11 коп., а в продаже - на 15 коп. и составил 26,50-26,90 грн.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Доллар и евро ждут удара от гривни: официальный курс валют от НБУ

2020-02-09 15:00 2199

Стали известны первые финалисты Евровидения-2020

2020-02-09 11:00 600

Канада потребовала у Ирана за сбитый украинский самолет больше миллиарда долларов

2020-02-08 14:00 807

Доллар и евро прогнулись, НБУ удивил новым курсом валют: чего ждать в обменниках

2020-02-08 13:00 5466

Еще новости в разделе "Экономика"

Доллар и евро в Украине подешевели - официальный и реальный курс валют

2020-02-11 14:15 309

Доллар и евро прогнулись, НБУ удивил новым курсом валют: чего ждать в обменниках

2020-02-08 13:00 5466

В Кабмине признали, что в 2020 году нас ждут большие экономические проблемы

2020-02-07 18:33 1440

В Украине сокращается число отделений банков - за год минус пять сотен

2020-02-07 15:28 771
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Доллар и евро в Украине подешевели - официальный и реальный курс валют 2020-02-11 14:15 309
Доллар и евро прогнулись, НБУ удивил новым курсом валют: чего ждать в обменниках 2020-02-08 13:00 5466
В Кабмине признали, что в 2020 году нас ждут большие экономические проблемы 2020-02-07 18:33 1440
В Украине сокращается число отделений банков - за год минус пять сотен 2020-02-07 15:28 771

Лента

17:33 Одним из организаторов поджога авто журналистов во Львове оказался полицейский, - СБУ
16:28 Коболев придумал, как снова получать десятки миллионов долларов премии
15:31 Документ из кухни армейского катера Израиля - количество запретов просто поражает
14:42 В Китае уверены, что эпидемия коронавируса достигнет пика к середине февраля
14:15 Доллар и евро в Украине подешевели - официальный и реальный курс валют
13:44 Как китайский вирус захватывает мир: 43 тыс зараженных, но 4 тыс выздоровевших
13:16 В Украине проверяют на заражение коронавирусом пять человек
12:42 Открыта горячая линию по предупреждению домашнего насилия - номер 1547
документ 12:03 Зеленский уволил главу Офиса президента Богдана и назначил Ермака
фото 11:45 В Израиле сыпанул снег и похолодало больше чем в Киеве