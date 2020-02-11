Экономика Доллар и евро в Украине подешевели - официальный и реальный курс валют

2020-02-11 14:15 309

Нацбанк Украины установил на 11 февраля курс доллара на уровне 24,51 грн. Так, по сравнению с первым днем текущей рабочей недели доллар подешевел на 2 коп. Европейская валюта также подешевела, но на 5 коп. Сегодня курс евро составил 26,85 грн. Рубль тоже незначительно подешевел и составляет 0,382 грн.

На наличном рынке отмечены аналогичные изменения курса. Доллар и евро немного подешевели, но в обменниках и банках курс опустился немного ниже официального.

Как сообщает финансовый портал "Минфин", средний курс доллара в украинских банках на вторник составляет 24,30-24,55 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке и в продаже подешевел на 10 коп. Евро в покупке подешевел на 11 коп., а в продаже - на 15 коп. и составил 26,50-26,90 грн.