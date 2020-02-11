Политика Зеленский признался, что для него наступила новая жизнь

2020-02-11 18:35 267

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что спит максимум по шесть часов в сутки.

Видео интервью главы государства опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Максимум сплю 6 часов. Такая ситуация в стране, что системно много лет не работает организм под названием "Украина". Системно он не работает, всегда все было в ручном режиме", - отметил президент.

Также, по его словам, после избрания его главой государства, у него "наступила новая жизнь, где все по-другому".

Зеленский также отметил, что ему нравится находиться на посту президента из-за уровня ответственности.

"Для меня это (ответственность) плюс. Я хочу помочь. Если у тебя есть возможности, а президентство дает возможности, где я могу каждый день что-то сделать, чтобы не просто так я прожил этот день, то мне это нравится", - подчеркнул он.