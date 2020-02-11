Спорт Дерек Чисора признал, что в бою с Усиком его ждет настоящий ад

2020-02-12 09:12 111

Британский боксер Дерек Чисора, который, вероятно, станет следующим соперником Александра Усика в супертяжелом весе, рассказал о том, как планирует бороться с украинцем в ринге.

"В поединке с Усиком нужно будет идти в атаку. Ранее соперники уже пытались? Ключевое слово - "пытались", но у них не было достаточной подготовки, чтобы это осуществить. В поединках такого уровня очень важно быть физически готовым. Ты можешь провести четыре, пять или даже шесть раундов, а Усик будет танцевать вокруг тебя. Тактика на бой? Нужно будет отправиться в ад и вернуться обратно", - сказал Чисора, передает Sky Sports.

Напромним, поединок Дерека Чисоры с Усиком состоится в мае 2020 года. Изначально планировалось, что боксеры встретятся в марте, но украинец получил травму и еще не восстановился.