Политика РФ навязывает свои паспорта украинцам и белорусам - процедуру опять упростили

2020-02-12 13:12 81

Парламент РФ 12 февраля принял законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса носителя русского языка.

Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Согласно законопроекту, граждане Беларуси и Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования.

Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

По данным МВД РФ, в 2019 году российское гражданство получили около 300 тыс гражданин Украины.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Андрей Ермак раскрыл план Зеленского по местным выборам и Донбассу

2020-02-12 12:36 147

В Украине проверяют на заражение коронавирусом пять человек

2020-02-11 13:16 372

ПФУ назвал средний размер пенсии в Украине

2020-02-10 20:00 591

Жуткие ливни: климатолог напугал прогнозом погоды в Украине

2020-02-09 10:00 465

Еще новости в разделе "Политика"

РФ навязывает свои паспорта украинцам и белорусам - процедуру опять упростили

2020-02-12 13:12 81

Андрей Ермак раскрыл план Зеленского по местным выборам и Донбассу

2020-02-12 12:36 147

Ермак рассказал о переговорах по Донбассу и кадровых перестановках в ОП

2020-02-12 12:01 165

Глава ОП Ермак рассказал, как будет работать с губернаторами и регионами

2020-02-12 11:39 162
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

РФ навязывает свои паспорта украинцам и белорусам - процедуру опять упростили 2020-02-12 13:12 81
Андрей Ермак раскрыл план Зеленского по местным выборам и Донбассу 2020-02-12 12:36 147
Ермак рассказал о переговорах по Донбассу и кадровых перестановках в ОП 2020-02-12 12:01 165
Глава ОП Ермак рассказал, как будет работать с губернаторами и регионами 2020-02-12 11:39 162

Лента

13:12 РФ навязывает свои паспорта украинцам и белорусам - процедуру опять упростили
12:53 На производстве «безантибиочной» курятины Эпикур обнаружены антибиотики
12:36 Андрей Ермак раскрыл план Зеленского по местным выборам и Донбассу
12:01 Ермак рассказал о переговорах по Донбассу и кадровых перестановках в ОП
11:39 Глава ОП Ермак рассказал, как будет работать с губернаторами и регионами
11:23 Ермак уверяет, что Офис президента будет гарантом свободы слова
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 11:04 Первый брифинг нового Главы Офиса Зеленского Андрея Ермака - ОНЛАЙН
10:32 Дальнобойщики блокировали основные въезды в столицу, грозятся ехать к Кабмину
10:14 В Киеве сегодня опять ограничат движение на Северном мосту - точное время и направление
09:40 Открыта горячая линию по предупреждению домашнего насилия - номер 1547