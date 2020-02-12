Политика РФ навязывает свои паспорта украинцам и белорусам - процедуру опять упростили

2020-02-12 13:12 81

Парламент РФ 12 февраля принял законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса носителя русского языка.

Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Согласно законопроекту, граждане Беларуси и Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования.

Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

По данным МВД РФ, в 2019 году российское гражданство получили около 300 тыс гражданин Украины.