Спорт Шевченко может покинуть сборную Украины летом: кто уже готов пригласить украинца

2020-02-12 21:00 90

"Милан" всерьез задумался о приглашении тренера сборной Украины Андрея Шевченко на пост главного тренера команды

Известный журналист Даниэле Лонго сообщает в Twitter о том, что украинцем заинтересован технический директор и легендарный защитник "Милана" Паоло Мальдини.

Еще одним претендентом является экс-тренер и спортивный директор "Лейпцига" Ральф Рангник.

К слову, нынешний тренер команды Стефано Пьоли сохранит свой пост только в случае, если "Милану" удастся закончить чемпионат в зоне Лиги чемпионов или выиграть Кубок Италии.

Недавно мы писали о том, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о проблемах с коленом, которые испытывал еще во время игровой карьеры.

Как рассказал наставник национальной сборной, еще во время выступлений ему пришлось перенести несколько операций, поскольку физические нагрузки давали о себе знать.

По словам Шевченко, после завершения карьеры футболиста ему также пришлось прибегнуть к помощи врачей, но это дало результат.

«Основываясь на своем собственном опыте, могу сказать, что в процессе моей карьеры коленный сустав испытывал определенные травмы. У меня было несколько операций. Коленный сустав постоянно подвергается деформации, поэтому спорт сказывается очень сильно.

Уже после окончания карьеры футболиста в суставе начались воспаления, появились боли. С этим было трудно бороться. Передовые технологии эффекта не давали. В Америке услышал про новую методику. В Киеве познакомился со специалистами, мне рассказали про лечение.

После него сразу почувствовал себя легче. Сустав намного лучше стал реагировать на нагрузки. Стал чувствовать себя лучше», - приводит слова Шевченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола.