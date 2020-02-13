Политика Стало известно, где пройдет новое разведение сил на Донбассе

2020-02-13 12:16 144

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске "практически согласовала" участок разведения сил и средств в районе Гнутово Донецкой области.

"Практически согласован один из участков разведения в районе Гнутово, который ранее предлагала украинская сторона. Продолжается работа над согласованием других участков. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она также отметила, что с начала года патрули СММ ОБСЕ 146 раз не были допущены на территории ОРДЛО. В то же время украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы сотрудников миссии на всей территории Украины, как это предусмотрено ее мандатом.