Политика Верховная Рада поставила точку в вопросе поставок воды в Крым - решение принято

2020-02-13 11:08 315

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации.

Глава комитета Дмитрий Лубинец высказал свою позицию по этому вопросу, отметив, что "любые спекуляции по обмену оккупированного Донбасса на поставку воды в оккупированный Крыму являются неприемлемыми, циничными и аморальными".

Теперь решение по этому вопросу должно быть вынесено на голосование депутатов.

Напомним, ранее глава фракции Слуга народа поддержал восстановление водоснабжения Крыма в обмен на уступки России по Донбассу. Позже он уточнил, что идея была не его, а ведущего телеканала. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что вопрос подачи Украиной воды в аннексированный Крым на переговорах никогда не поднимался, а возобновление водоснабжения в Крым в обмен на Донбасс – это личное мнение Арахамии.