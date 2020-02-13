Политика Украина бросила вызов России в ООН: официальное заявление

2020-02-13 18:30 174

Представители Украины примут участие в спецзаседании Генассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях нашей страны и в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по выполнению "Минска".

Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины на его сайте. Отмечается, что украинская дипломатия готова противостоять российским сценариям в ООН.

Указано, что дискуссия, в которой примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях.

"Это – ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию. Представители Украины примут участие в мероприятиях", - сказано в заявлении.