Политика "Слуги народа" поедут на учебу в США: подробности

2020-02-13 19:00 153

Народные депутаты от "Слуги народа" поедут в США на обучение, но отправлять их туда будут группами, чтобы сессионный зал Верховной Рады не пустовал. Об этом рассказал замглавы фракции Александр Корниенко.

По его словам, из Рады поедут не только "слуги народа", но и другие депутаты.

"Не только наши – со всего парламента. Есть такая программа, она давно существует… Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению. Но опять же, тут вопрос по графику. Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное – в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет. Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет", – сказал Корниенко.