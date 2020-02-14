Экономика В Раде нашли доступный способ вывести из тени часть украинской экономики

2020-02-14 11:14 210

Увеличение доли безналичных расчетов приведет к снижению уровня теневой экономики в Украине, уверен глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Мы работаем над тем, чтобы уменьшить стоимость расчетов. Мы понимаем и согласны с той статистикой, что увеличение на 5% объема безналичных расчетов в течение пяти лет даст выведение из тени до 10% нашей экономики. Как нам известно, даже по самым осторожным подсчетам, более 40% нашей экономики находится в тени», – заявил Даниил Гетманцев в ходе круглого стола в Киеве, проведенного «Финклубом»

Он считает, что уровень безналичных расчетов – 15% – в нашем государстве является «неудовлетворительным по сравнению с нашими соседями и европейскими странами». «Даже если не принимать во внимание скандинавские страны, где он приближается к 100%», – подчеркнул депутат.

«Мы абсолютно осознаем необходимость увеличения безналичных расчетов. Поддержим любую инициативу рынка, направленную на их расширение, и со своей стороны предложим инициативы, направленные на уменьшение оборота наличных, поскольку это является одним из шагов для достижения нашей магистральной цели, которую мы ставим сегодня перед собой, – детенизации экономики в целом», – пообещал глава комитета.

Старший директор, глава департамента взаимодействия с органами государственной власти VISA стран СНГ и Юго-Восточной Европы Святослав Сенюта напомнил, что даже в нынешних условиях с 2014 года темпы роста безналичных платежей превышают 50%, но с теневой экономикой нужно бороться.

«Теневая экономика в Украине превышает 46%, и это очень много. На самом деле в 2018 году в некоторых отраслях, таких как торговля, уровень теневой экономики превышал 52%. Поэтому мы поддержим все инициативы парламента в направлении детенизации», – отметил Святослав Сенюта.

Источник: Finclub

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Китайский коронавирус нанесет фатальный удар по экономике РФ

2020-01-24 08:27 2859

Что будет с экономикой в 2020 году - рассекречен прогноз Всемирного банка

2020-01-14 09:12 2409

Нефть эталонных марок начала быстро дешеветь - что будет дальше

2019-10-18 16:28 4041

Банкиры признались, почему на самом деле безналичные платежи в Украине не дешевеют

2019-09-12 10:14 1929

Еще новости в разделе "Экономика"

Доллар и евро в Украине в конце недели подешевели - точный курс валют на сегодня

2020-02-14 13:16 78

В США отсрочили до апреля запрет на использование продукции Huawei

2020-02-14 11:42 150

В Раде нашли доступный способ вывести из тени часть украинской экономики

2020-02-14 11:14 210

Нацбанк резко опустил курс доллара и евро в Украине - валюта дешевеет

2020-02-12 14:15 678
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Доллар и евро в Украине в конце недели подешевели - точный курс валют на сегодня 2020-02-14 13:16 78
В США отсрочили до апреля запрет на использование продукции Huawei 2020-02-14 11:42 150
В Раде нашли доступный способ вывести из тени часть украинской экономики 2020-02-14 11:14 210
Нацбанк резко опустил курс доллара и евро в Украине - валюта дешевеет 2020-02-12 14:15 678

Лента

13:45 Министр Дубилет пояснил, как пройдет перепись населения на оккупированных территориях
13:24 В этом году призыв в армию будет проходить на добровольной основе
13:16 Доллар и евро в Украине в конце недели подешевели - точный курс валют на сегодня
12:42 На Подоле в Киеве такси таранило маршрутку - много пострадавших
12:15 Сегодня День Святого Валентина - МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ПРАЗДНИКЕ
11:42 В США отсрочили до апреля запрет на использование продукции Huawei
11:14 В Раде нашли доступный способ вывести из тени часть украинской экономики
10:44 Китай раскрыл реальные данные по эпидемии коронавируса нового типа
10:12 У Зеленского ответили на информацию о тайной встрече с секретарем Совбеза РФ
09:43 Глава ОП Ермак жестко отреагировал на материал "Схемы" о Зеленском в Омане