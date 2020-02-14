Экономика В Раде нашли доступный способ вывести из тени часть украинской экономики

2020-02-14 11:14 210

Увеличение доли безналичных расчетов приведет к снижению уровня теневой экономики в Украине, уверен глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Мы работаем над тем, чтобы уменьшить стоимость расчетов. Мы понимаем и согласны с той статистикой, что увеличение на 5% объема безналичных расчетов в течение пяти лет даст выведение из тени до 10% нашей экономики. Как нам известно, даже по самым осторожным подсчетам, более 40% нашей экономики находится в тени», – заявил Даниил Гетманцев в ходе круглого стола в Киеве, проведенного «Финклубом»

Он считает, что уровень безналичных расчетов – 15% – в нашем государстве является «неудовлетворительным по сравнению с нашими соседями и европейскими странами». «Даже если не принимать во внимание скандинавские страны, где он приближается к 100%», – подчеркнул депутат.

«Мы абсолютно осознаем необходимость увеличения безналичных расчетов. Поддержим любую инициативу рынка, направленную на их расширение, и со своей стороны предложим инициативы, направленные на уменьшение оборота наличных, поскольку это является одним из шагов для достижения нашей магистральной цели, которую мы ставим сегодня перед собой, – детенизации экономики в целом», – пообещал глава комитета.

Старший директор, глава департамента взаимодействия с органами государственной власти VISA стран СНГ и Юго-Восточной Европы Святослав Сенюта напомнил, что даже в нынешних условиях с 2014 года темпы роста безналичных платежей превышают 50%, но с теневой экономикой нужно бороться.

«Теневая экономика в Украине превышает 46%, и это очень много. На самом деле в 2018 году в некоторых отраслях, таких как торговля, уровень теневой экономики превышал 52%. Поэтому мы поддержим все инициативы парламента в направлении детенизации», – отметил Святослав Сенюта.

Источник: Finclub